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İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı! Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu el ele görüntülendi

26.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti birkaç gün önce Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülendi. İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı! Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu el ele görüntülendi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy’de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

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Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

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