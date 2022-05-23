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Aşk-ı Memnu ekranlara geri dönüyor! Tekrar bölümleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

23.05.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu', tekrar bölümleriyle ekrana dönüyor. Dillere destan bir yasak aşk ve çevresinde gelişen türlü olayların anlatıldığı dizi, yaz aylarında hafta içi her gün yayınlanacak.

Aşk-ı Memnu ekranlara geri dönüyor! Tekrar bölümleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu" geri dönüyor. Aşk-I Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de ekrana gelecek.

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Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

FİNAL BÖLÜMÜ REYTİNG REKORLARI KIRMIŞTI

Halit Ziya Uşagil'in kitabından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010’da final yaptı. Dizinin final bölümü, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranını elde etti. Bu başarının ardından birçok ülkede yayınlandı.

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AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent’e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul’un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir.

Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım’ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar.

Öte yandan Firdevs Hanım için de Adnan Bey en cazip eş adayıdır. Onu elde etmeye çalışırken kızı Bihter’le yolları kesişir ve anne kız arasında yıllarca sürecek büyük bir çatışma başlar.

Bihter, Adnan Bey’in köşkünde huzuru, güveni, mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir. Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelenir. Tutku ve aşk sadakati esir alır.


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