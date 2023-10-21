AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! Aşk-ı Memnu final bölümü hangi kanalda, saat kaçta? TV yayın akışı

Aşk-ı Memnu final bölümü merak edildi. Bir döneme damga vuran ve yayınlandığı tarihten itibaren tekrar tekrar seyredilen aşk-ı Memnu, bu akşam Kanal D'de final bölümü ile ekrana geliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin hikayesi Servet-i Fünun dönemi yazarı olan Halit Ziya Uşaklıgil'e ait. İşte Aşk-ı Memnu final bölümü ile ilgili detaylar...

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aşk-ı Memnu final bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Türk dizileri tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Aşk-ı Memnu, final bölümü ile saat 20.00'de ekranlarda olacak. Aşk-ı Memnu final bölümü 79. bölümde gerçekleşiyor.

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümü bir sürprizle başlayacak, Matmazel’in Adnan Bey’e “daha fazla sessiz kalamayacağım” cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle...

Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül’le koruda buluşur.

Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

Taksiden indiğinde, Behlül’ün arabasını görür. Behlül’ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül’ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter’i görür.

Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Aşkı Memnu

22:15 Yerli Sinema

00:15 Yerli Dizi

02:30 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası





