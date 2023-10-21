MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! Aşk-ı Memnu final bölümü hangi kanalda, saat kaçta? TV yayın akışı

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! Aşk-ı Memnu final bölümü hangi kanalda, saat kaçta? TV yayın akışı

21.10.2023 19:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu final bölümü full izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu 2008 yılı yapımlı dizi, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Bihter, Behlül, Nihal, Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bülent ve Matmazel gibi karakterleri ile akıllarda silinmez yer edinen Aşk-ı Memnu final bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Aşk-ı Memnu final bölümü hangi kanalda, saat kaçta? TV yayın akışı

Aşk-ı Memnu final bölümü merak edildi. Bir döneme damga vuran ve yayınlandığı tarihten itibaren tekrar tekrar seyredilen aşk-ı Memnu, bu akşam Kanal D'de final bölümü ile ekrana geliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin hikayesi Servet-i Fünun dönemi yazarı olan Halit Ziya Uşaklıgil'e ait. İşte Aşk-ı Memnu final bölümü ile ilgili detaylar...

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aşk-ı Memnu final bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Türk dizileri tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Aşk-ı Memnu, final bölümü ile saat 20.00'de ekranlarda olacak. Aşk-ı Memnu final bölümü 79. bölümde gerçekleşiyor.

ezgif.com-webp-to-jpg

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümü bir sürprizle başlayacak, Matmazel’in Adnan Bey’e “daha fazla sessiz kalamayacağım” cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle...

Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül’le koruda buluşur.

aski_memnu_final

Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

Taksiden indiğinde, Behlül’ün arabasını görür. Behlül’ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül’ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter’i görür.
Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.

askimemnu-final-blom

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Aşkı Memnu
22:15 Yerli Sinema
00:15 Yerli Dizi
02:30 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğrafını çekmek isteyen hayranının telefonunu fırlattı! Fotoğrafını çekmek isteyen hayranının telefonunu fırlattı!
MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem...'MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem...'
Reklam kazancı dudak uçuklattı! Aldığı ücret... Reklam kazancı dudak uçuklattı! Aldığı ücret...
Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu dizisi Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ aşk-i memnu ele gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.