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Bülent İnal iddialı diziye girdi! Yeni rolü için 12 kilo verdi

Hilal Saral’ın yönettiği, Çağla Kızılelma’nın yazdığı Ömür Usta dizisinde Bülent İnal “Tunç” adlı restoran işletmecisine hayat veriyor. Son olarak Kıskanmak’ta savcı rolüyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, yeni rolü için 12 kilo verdi.

Bülent İnal iddialı diziye girdi! Yeni rolü için 12 kilo verdi
Öznur Yaslı İkier

Başarılı aktör Bülent İnal, yeni sezonda “Ömür Usta” dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Hilal Saral’ın yönettiği, Çağla Kızılelma’nın yazdığı dizide İnal “Tunç” adlı restoran işletmecisine hayat veriyor.

Son olarak Kıskanmak’ta savcı rolüyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, yeni rolü için kampa girdi.

Bülent İnal iddialı diziye girdi! Yeni rolü için 12 kilo verdi 1

Eşi Melis İnal’la Zekeriyaköy’de bir spor salonuna giden Bülent İnal aylar içinde 12 kilo verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diyet ve sporla form tutmaya özen gösteren aktörün 8 kilo daha vereceği öğrenildi.

Bülent İnal iddialı diziye girdi! Yeni rolü için 12 kilo verdi 2

Bülent İnal'ın son haline sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen' gibi yorumlar yapıldı.

BÜLENT İNAL KİMDİR?
Baba tarafından Arap ve Zaza kökenli, anne tarafından soyu Selçuklu Türklerine dayanır. 19 Mayıs 1973'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğan Bülent İnal, bir yıl Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduktan sonra tiyatronun ağır basması sonucu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına girmiş ve buradan mezun olmuştur.

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Bülent İnal
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