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Aşk-ı Memnu hangi kanalda yayınlanıyor? Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

04.04.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizisi 'Aşk-ı Memnu', 5 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor.

Aşk-ı Memnu hangi kanalda yayınlanıyor? Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu" geri dönüyor.

Yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu', 5 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.00'da yeniden ekrana gelecek.

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Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.


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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ
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