Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Nebahat Çehre milyonluk reklam teklifini reddetti! Sebebi bakın neymiş

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre o rolü ile hafızalarımıza kazındı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre şimdi de milyonluk reklam filmini reddetmesiyle gündem oldu. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nebahat Çehre'ye bir inşaat firmasının 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gitti.

10 milyon TL ve siteden bir daire teklif edildi. Sanatçı bunu reddetti, nedenini de şöyle açıkladı:

HER ŞEY PARA DEĞİL'

"En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil."





