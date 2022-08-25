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Aşk-ı Memnu oyuncuları şimdi ne yapıyor? Aşk-ı Memnu dizi oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşırttı

25.08.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan aynı adlı dizi, bir dönem herkesi ekranı başına kitliyordu. Yayına girdiği günden bu güne hala gündemden düşmeyen dizinin oyuncularının değişimleri görenleri şaşırttı. Peki, Aşk-ı Memnu oyuncuları şimdi ne yapıyor? Aşk-ı Menu oyuncularının şimdiki hallerini haberimizde derledik.

Aşk-ı Memnu oyuncuları şimdi ne yapıyor? Aşk-ı Memnu dizi oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşırttı

Aşk-ı Memnu dizisi 2008-2010 yılları arasında yayınlanmıştı. Dizi, final yapmasına rağmen hala sıkı bir izleyici kitlesi bulunuyor. 2 sezon ekranlara gelen Aşk-ı Memnu toplam 79 bölümden oluşuyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi pek çok ünlü oyuncunun yer aldığı oyuncu kadrosunun şimdiki halleri ve ne yaptıkları merak konusu oldu. İşte yıllar sonraki Aşk-ı Memnu oyuncuları...

BİR ZAMANLARIN EFSANESİ: AŞK-I MEMNU VE OYUNCULARI

Aşk-ı Memnu dizisi Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlama bir romantik dram dizisidir. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin müzikleri de Toygar Işıklı'ya ait.

Aşk-ı Memnu dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Bir çok usta oyuncunun bulunduğu kadronun şimdi ne yaptıkları nasıl göründüklerini sizler için derledik.

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BEREN SAAT - BİHTER YÖREOĞLU

Kenan Doğulu ile evliliği sürdüren Beren Saat, son olarak dijital projelerde yer aldı. Netflix platformunda "Atiye" dizisiyle karşımıza çıkan Saat, "Last Call For İstanbul" adlı dizide 'Serin' rolüyle yakında karşımıza çıkacak.

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KIVANÇ TATLITUĞ - BEHLÜL HAZNEDAR

Yakın zamanda yeni dijital dizi ve film projesinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ile evliliğinden Kurt Efe Tatlıtuğ adında oğlu dünyaya geldi. Tatlıtuğ aynı zamanda Beren Saat'in de yer aldığı "Last Call For İstanbul" adlı dizide 'Mehmet' rolüyle yer alacak.

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HAZAL KAYA - NİHAL ZİYAGİL

Hazal Kaya dijital platform dizisi olan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" adlı dizide "Peride" karakteriyle başrolü canlandırdı.

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FİRDEVS YÖREOĞLU - NEBAHAT ÇEHRE

Firdevs Yöreoğlu 2020'de Menajerimi Ara adlı diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

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BÜLENT ZİYAGİL - BATUHAN KARACAKAYA

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Karacakaya, son olarak "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide rol almıştı. Son yıllarda "Survivor" ve "Survivor All Star" programında yer alan Karacakaya, programda önce 7. sonra 3. oldu.

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ADNAN ZİYAGİL - SELÇUK YÖNTEM

Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster, Milyonluk Resim programlarında sunuculuk yaptı. "The Ottoman Lieutenant" adlı yabancı sinema filminde 'Melih Paşa' rolüne can verdi.

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PEYKER YÖREOĞLU - NUR FETTAHOĞLU

Nur Fettahoğlu "Gelecek Uzun Sürer" adlı tv dizisinde 'Beliz' karakteriyle karşımıza çıkacak.

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MATMAZEL DENİZ DECOURTON - ZERRİN TEKİNDOR

Tekindor, "Dünyayla Benim Aramda" adlı dijital platform dizisinde 'Burçin' rolüyle karşımıza çıkıyor.

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