Aşk-ı Memnu oyuncuları şimdi ne yapıyor? Aşk-ı Memnu dizi oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşırttı

Aşk-ı Memnu dizisi 2008-2010 yılları arasında yayınlanmıştı. Dizi, final yapmasına rağmen hala sıkı bir izleyici kitlesi bulunuyor. 2 sezon ekranlara gelen Aşk-ı Memnu toplam 79 bölümden oluşuyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi pek çok ünlü oyuncunun yer aldığı oyuncu kadrosunun şimdiki halleri ve ne yaptıkları merak konusu oldu. İşte yıllar sonraki Aşk-ı Memnu oyuncuları...
Aşk-ı Memnu dizisi Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlama bir romantik dram dizisidir. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği dizinin müzikleri de Toygar Işıklı'ya ait.
Aşk-ı Memnu dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Bir çok usta oyuncunun bulunduğu kadronun şimdi ne yaptıkları nasıl göründüklerini sizler için derledik.
Kenan Doğulu ile evliliği sürdüren Beren Saat, son olarak dijital projelerde yer aldı. Netflix platformunda "Atiye" dizisiyle karşımıza çıkan Saat, "Last Call For İstanbul" adlı dizide 'Serin' rolüyle yakında karşımıza çıkacak.
Yakın zamanda yeni dijital dizi ve film projesinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ile evliliğinden Kurt Efe Tatlıtuğ adında oğlu dünyaya geldi. Tatlıtuğ aynı zamanda Beren Saat'in de yer aldığı "Last Call For İstanbul" adlı dizide 'Mehmet' rolüyle yer alacak.
Hazal Kaya dijital platform dizisi olan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" adlı dizide "Peride" karakteriyle başrolü canlandırdı.
Firdevs Yöreoğlu 2020'de Menajerimi Ara adlı diziye konuk oyuncu olarak katıldı.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Karacakaya, son olarak "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide rol almıştı. Son yıllarda "Survivor" ve "Survivor All Star" programında yer alan Karacakaya, programda önce 7. sonra 3. oldu.
Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster, Milyonluk Resim programlarında sunuculuk yaptı. "The Ottoman Lieutenant" adlı yabancı sinema filminde 'Melih Paşa' rolüne can verdi.
Nur Fettahoğlu "Gelecek Uzun Sürer" adlı tv dizisinde 'Beliz' karakteriyle karşımıza çıkacak.
Tekindor, "Dünyayla Benim Aramda" adlı dijital platform dizisinde 'Burçin' rolüyle karşımıza çıkıyor.
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