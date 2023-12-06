MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk iddialarını yalanlamıştı! Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük sevgilisi Nevide Çiçek mesajlarını tek tek ifşaladı

Aşk iddialarını yalanlamıştı! Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük sevgilisi Nevide Çiçek mesajlarını tek tek ifşaladı

06.12.2023 15:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Mehmet Ali Erbil, Nevide Çiçek'le hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Bunu gören Nevide Çiçek'ten ise açıklama gecikmedi.

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı.

Gülseren Ceylan'ın ardından geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek ile görüntülenen Erbil hakkında çıkan aşk iddiaları yalanladı.

nevide erbi

Ünlü şovmen; 'Sadece bir kez karşılaştığım Nevide Hanım'la hakkımda çıkan aşk haberleri yalan ve asılsızdır tek taraflıdır' şeklinde bir açıklama yaptı.

nevide

Bu açıklamayı gören Nevide Çiçek ise çok geçmeden açıklama yaptı ve Erbil'in kendisine attığı mesajları tek tek ifşaladı.

NEVİDE 2

'Aaa öylemiymiş. Hadi o zaman doğrusunu hep birlikte öğrenelim' diyen Nevide Çiçek; 'Kıbrıs'tan döneli 6 saat olmuş. Beni engelliyorsun. Ben buradan ne anlayayım? Bana iki yüzlülük yapma. Bana oynama' diyerek isyan etti.

NEVİDE 3

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kadınların önü AK Parti döneminde açıldı''Kadınların önü AK Parti döneminde açıldı'
Mal varlığına tedbir kondu! Sessizliğini bozdu Mal varlığına tedbir kondu! Sessizliğini bozdu
Onu sahnede öpücüklere boğdu! Herkesin sevgilisi dedi... Onu sahnede öpücüklere boğdu! Herkesin sevgilisi dedi...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil sevgilisi yaşında ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

Dubai'de ayaküstü sohbet: Konuyu Erdoğan açtı

Dubai'de ayaküstü sohbet: Konuyu Erdoğan açtı

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta yeni düzenleme

BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta yeni düzenleme

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Gözyaşlarıyla yalvardı! O anlar gündem yarattı

Gözyaşlarıyla yalvardı! O anlar gündem yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.