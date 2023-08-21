Aşk iddiası yanıt buldu! Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı'dan ilk paylaşım geldi

Melisa Aslı Pamuk ve yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yusuf Yazıcı daha önce Instagram hesabında Melisa Aslı Pamuk'u yüzü kapalı şekilde paylaşmıştı. Bu kez kameralar karşısına geçen çift yan yana pozlar verip paylaşımda bulundular. İkilinin aşkı belgelenirken sosyal medyada da yorumlar yağdı.

Aşk haberleriyle gündem olan Melisa Aslı Pamuk, aşk iddiaları ilgili hiçbir açıklama yapmamış, soruları cevapsız bırakmıştı.

Daha sonra Yusuf Yazıcı ilk hamleyi yaparak Melisa Aslı Pamuk'u yüzü kapalı şekilde paylaşmıştı.

AŞK İDDİASI YANIT BULDU

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı aşk iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sessizliğini bozan çift birlikte pozlar vererek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Çift, pozlarının altına kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

İkilinin pozlarını Özgecan Gürel, İpek Filiz Yazıcı ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimler beğendi.

Çifte takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Aslı Pamuk'un adı daha önce Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılırken bir dönem Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşamış ve evliliğin kıyısından dönmüştü.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan ayrılarak Fransa'ya döndü ve Lille ile hazırlık kampına katıldı.



