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Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten bikinili poz

28.08.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Burcu Özberk, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili fotoğrafını paylaşan 31 yaşındaki oyuncuya hayranları beğeni yağdırdı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten bikinili poz

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle ekranlarda boy gösteren Burcu Özberk, Instagram hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. 31 yaşındaki Burcu'nun 'sıcak' pozunu gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum yağdı.

burcu

12 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

BURCU ÖZBERK: İHTİYACIM OLAN YER

Instagram hesabında 7 milyondan fazla takipçisi olan Burcu Özberk bikinili pozunu, “Bu sıcak havalarda ihtiyacım olan yer” notuyla paylaştı. Burcu Özberk’in paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum topladı.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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