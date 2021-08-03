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Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten çarpıcı açıklama: Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

03.08.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin sevilen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın başrol oyuncusu Burcu Özberk, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Rol arkadaşı İlhan Şen ile uyumlu bir ikili olan Burcu Özberk, katıldığı YouTube programında aşık olmak istediğini söyledi.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten çarpıcı açıklama: Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Fox TV’nin romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam’da İlhan Şen ile uyumlu bir ikili olan Burcu Özberk, Youtube’da Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk oldu. Gence’ye çok çarpıcı açıklamalarda bulunan oyuncu, aşk hakkında da konuştu.

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Burcu Özberk, Gence’nin, dizilerde iki başrol oyuncusunun birbiriyle aşk yaşaması hakkında sorduğu bir soruya, ‘Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım.’ cevabını verdi. Güzel oyuncu, ‘Güneşin Kızları’ dizisindeki rol arkadaşı Berk Atan ve Afili Aşk’taki partneri Çağlar Ertuğrul ile halen görüştüğünü ve arkadaş olduklarını söyleyerek, ‘Benim maskülen bir tarafım var, erkekler enerjimi sever o sebeple partnerlerimle arkadaş oluyorum’ dedi.

BURCU ÖZBERK: AŞIK OLMAK İSTİYORUM

Burcu Özberk, Hakan Gence’nin aşık mısın sorusuna ise ‘Hayır’ yanıtını verdi. Şu an kalbinin boş olduğunu söyleyen oyuncu, ‘Aşık olmak istiyorum ama aşık oldum demek benim için çok zor, çok güzel aşklar yaşadım o hissi tekrar yaşamayı isterim. Aşık olduğum zaman yeşil daha yeşil geliyor, denize bakarken birisinin omuzunda denizi izlemek mesela, bunlar insana yaşadığını hissettiriyor.’ dedi.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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