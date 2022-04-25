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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den araba pozu! "Enfes bir şey oldun sen"

25.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının yaz aylarında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Melisa Döngel'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Güzel oyuncunun klasik bir araba içerisinde çekildiği pozuna binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den araba pozu! "Enfes bir şey oldun sen"

Daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ve İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşan Melisa Döngel'den yeni bir paylaşım geldi.

ARABA PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran 22 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, son olarak dizi için yaptığı veda paylaşımıyla çokça konuşulmuştu.

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Güzel oyuncudan bu defa bir araba paylaşımı geldi. Araç içerisinde yolculuk esnasında bir fotoğrafını paylaşan Döngel'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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"SEN BENİ ÖLDÜRMEYE ANT İÇMİŞSİN"

Döngel'in paylaşımına takipçilerinden ise "Güzel ve farkında" "Bu ne güzellik" "Sen beni öldürmeye ant içmişsin" , "Enfes bir şey oldun sen" gibi yorumlar geldi.

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İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan pozlarından bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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