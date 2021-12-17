MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

17.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Melisa Döngel, son paylaşımıyla kafa karıştırdı. Seçkin Süngüç ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Döngel, paylaşımına ''Ah sevgili sevgilim'' notunu düştü.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Melisa Döngel, son paylaşımıyla kafa karıştırdı. Seçkin Sunguç ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Döngel, paylaşımına ''Ah sevgili sevgilim'' notunu düştü.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den şaşırtan paylaşım! ''Sevgili sevgilim''

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den şaşırtan paylaşım! ''Sevgili sevgilim''

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan Döngel, Hangimiz Sevmedik dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

Ardından Elif, Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle kariyerinde zirveye ulaştı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Döngel'in, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
El ele poz verdiler! Sevgilisi güzelliğiyle büyülediEl ele poz verdiler! Sevgilisi güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
FOX Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Dolar ve euro rekor kırdı!

Dolar ve euro rekor kırdı!

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.