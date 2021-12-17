Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den kafa karıştıran paylaşım! ''Ah sevgili sevgilim''

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Melisa Döngel, son paylaşımıyla kafa karıştırdı. Seçkin Sunguç ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Döngel, paylaşımına ''Ah sevgili sevgilim'' notunu düştü.

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan Döngel, Hangimiz Sevmedik dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Ardından Elif, Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle kariyerinde zirveye ulaştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Döngel'in, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



