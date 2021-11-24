Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Beğeni butonu çöktü!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla Instagram'ı salladı.

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Melisa Döngel, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken bir isim.

Cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisiyle son dönemlerin yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizi deneyimi her ne kadar Arka Sokaklar dizisiyle olsa da, esas tanınırlığını Hangimiz Sevmedik dizisiyle arttırdı. Ardından; Elif, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol aldı.



