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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Beğeni butonu çöktü!

24.11.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Beğeni butonu çöktü!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla Instagram'ı salladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Melisa Döngel, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken bir isim.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

Cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisiyle son dönemlerin yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

İlk dizi deneyimi her ne kadar Arka Sokaklar dizisiyle olsa da, esas tanınırlığını Hangimiz Sevmedik dizisiyle arttırdı. Ardından; Elif, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den küvet pozu! Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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