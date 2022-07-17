Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Güzel oyuncu Melisa Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından tatil molası verdi. Paylaşımlarıyla takipçilerinden on binlerce beğeni alan oyuncu, cesur pozuyla nefes kesti.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, pozlarıyla takipçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Geçtiğimiz günlerde havuz başı pozlarıyla beğeni toplayan Melisa Döngel, bu defa derin göğüs dekolteli poz verdi.
Döngel'in o pozuna, "Çok güzel kadın ya", "Ve Tanrı kadını yarattı", "Bebek gibisin" yorumları geldi.
2016'da Hangimiz Sevmedik isimli dizide Sevtap rolüyle oyunculuk deneyimi kazandı.
İlerleyen yıllarda, oyunculuk alanında ekranların aranan simalarından biri oldu.
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