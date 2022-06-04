Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel göğüs dekolteli paylaşımlarıyla mest etti! "Sen insan olamazsın"

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Melisa Döngel, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerini büyüleyen Melisa Döngel, fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

ÜSTSÜZ POZUYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yatakta üstsüz pozlarıyla bir paylaşım yapan Melisa Döngel, takipçilerini resmen şaşkına çevirmişti. Güzelliğiyle dillere destan pozlar veren Döngel'in o paylaşımı Marilyn Monroe'ya benzetilmişti.

Döngel'in paylaşımına takipçilerinden ise "Melisa Monroe mi diyoruz?" "Bence esmer ol" gibi yorumlar geldi.

MİNİ ŞORTLU GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU DUDAK UÇUKLATTI

Son olarak Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili cesur bir paylaşım daha yapan güzel oyuncu, mini şortlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinin adeta dudaklarını uçuklattı.

Dillere destan güzelliğiyle herkesin sevdiği ve beğenerek izlediği oyuncular arasında yer alan Döngel'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Instagram hesabında 3.6 milyon takipçisi olan Melisa Döngel'in bu pozları sonrası bazı takipçileri, "Bu nasıl bir güzellik" ve "Sen insan olamazsın" şeklinde yorumlarda bulundu.



