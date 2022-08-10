Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in derin göğüs dekolteli mayolu pozu sosyal medyayı salladı!

Daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde de rol alan ve sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ve İlhan Şen ile birlikte başrolde yer alan oyuncu Melisa Döngel'den çok konuşulan bir tatil pozu geldi.

MELİSA DÖNGEL'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ MAYOLU PAYLAŞIM!

Daha önce Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran 22 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, dizinin finali sonrası tatile çıkmış ve bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Son olarak pembe bikinisiyle olay olan genç oyuncudan bu kez derin göğüs dekolteli mayolu paylaşım geldi.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI!

Pek çok ünlü ismin de yorum yaptığı Döngel'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan pozlarından bazıları...





