Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! ''Sen iyice sapıttın!''

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel, fenomen Anıl Tiryaki ile pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sıra dışı makyajıyla görenleri korkutan Döngel, paylaşımına ''Karantina anısı'' notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Kanka bu ne?'', ''Ödüm koptu'' ve ''Sen de iyice sapıttın'' gibi yorumlarda bulundu.

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerasına başlayan Melisa Döngel, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla' karakterine hayat veriyor.

Melisa Döngel, daha önce verdiği bir röportajda kendisine Neslihan Atagül'ü örnek aldığını söylemişti.

Çocukken psikolog olmak isteyen Melisa Döngel, hayata atılabilecek gücü kazanmak için oyunculuğa yöneldiğini anlatmıştı.

Sosyal medyada da epey aktif olan Döngel'in, Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



