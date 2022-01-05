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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! ''Sen iyice sapıttın!''

05.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, son paylaşımıyla korkuttu.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! ''Sen iyice sapıttın!''

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel, fenomen Anıl Tiryaki ile pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sıra dışı makyajıyla görenleri korkutan Döngel, paylaşımına ''Karantina anısı'' notunu düştü.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Kanka bu ne?'', ''Ödüm koptu'' ve ''Sen de iyice sapıttın'' gibi yorumlarda bulundu.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerasına başlayan Melisa Döngel, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla' karakterine hayat veriyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Melisa Döngel, daha önce verdiği bir röportajda kendisine Neslihan Atagül'ü örnek aldığını söylemişti.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Çocukken psikolog olmak isteyen Melisa Döngel, hayata atılabilecek gücü kazanmak için oyunculuğa yöneldiğini anlatmıştı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada da epey aktif olan Döngel'in, Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı son paylaşımıyla korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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