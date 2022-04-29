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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı! "Seni çılgın prenses"

29.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk, ilk olarak 18 Haziran 2021'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra rolüne hayat verdi. Dizinin sona ermesinden sonra tatile çıkan Burcu Özberk, cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı! "Seni çılgın prenses"

Burcu Özberk, tatilinden dekolteli kareleri paylaşmaya devam ediyor. Ekranların tanıdık simalarından biri olan Burcu Özberk, sarı elbisesiyle verdiği poz ile sınır tanımadı.

BURCU ÖZBERK'TEN DEKOLTELİ POZ

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan rolünü oynayan Burcu Özberk, şimdilerde ekranların aranan simalarından biri oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Son zamanlarda oyunculuk kariyerinde oldukça aktif olan Özberk eğitimini tiyatro üzerine aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra tatile çıkan Burcu Özberk, dekolteli sarı elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Özberk'in pozlarına, "Seni çılgın prenses", "Bal gibi" yorumları geldi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Özberk, geçtiğimiz günlerde de dekolteli pozlarıyla gündemden düşmedi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Oyunculuğuyla dikkat çeken isim, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla yaptığı paylaşıma, "Yediğim içtiğim benim olsun, gördüğüm yerler inanılmaz" ifadelerini düşmüştü.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı!

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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