Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı! "Seni çılgın prenses"

Burcu Özberk, tatilinden dekolteli kareleri paylaşmaya devam ediyor. Ekranların tanıdık simalarından biri olan Burcu Özberk, sarı elbisesiyle verdiği poz ile sınır tanımadı.

BURCU ÖZBERK'TEN DEKOLTELİ POZ

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan rolünü oynayan Burcu Özberk, şimdilerde ekranların aranan simalarından biri oldu.

Son zamanlarda oyunculuk kariyerinde oldukça aktif olan Özberk eğitimini tiyatro üzerine aldı.

Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra tatile çıkan Burcu Özberk, dekolteli sarı elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Özberk'in pozlarına, "Seni çılgın prenses", "Bal gibi" yorumları geldi.

Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Özberk, geçtiğimiz günlerde de dekolteli pozlarıyla gündemden düşmedi.

Oyunculuğuyla dikkat çeken isim, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla yaptığı paylaşıma, "Yediğim içtiğim benim olsun, gördüğüm yerler inanılmaz" ifadelerini düşmüştü.





