Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten aşk itirafı

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, bir dergi için objektif karşısına geçti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Elele Dergisi’nin Kasım sayısının kapak yıldızı oldu.

BURCU ÖZBERK: BİR KEZ AŞIK OLDUM

Dergiye, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi;

“Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi, hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim.”

Instagram’da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

Oyuncu, Elele Dergisi için yaptığı çekimin eğlenceli kamera arkası görüntülerini, ‘Benim gözümden çekim nasıldı? İşte böyleeee’ diyerek takipçileriyle de paylaştı.

