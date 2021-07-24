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  4. Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in karavan paylaşımı çok beğenildi

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in karavan paylaşımı çok beğenildi

24.07.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk tatil biter bitmez soluğu sette aldı. Geçtiğimiz gün paylaştığı bikinili pozlarla gündeme gelen genç oyuncu şimdi de karavan pozuyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in karavan paylaşımı çok beğenildi

Burcu Özberk, yaz dizisi olan Aşk Mantık İntikam ile ekranlarda boy gösteriyor. Bu sezonun en başarılı yaz dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam, bayram arası verince güzel oyuncu soluğu tatilde almıştı. Tatilin bitmesiyle sete dönüş yapan Burcu Özberk, karavandan yaptığı paylaşımıyla nefes kesti. 7 milyona yakın takipçisi olan başarıl oyuncunun karavan pozuna takipçileri beğeni yağdırdı.

Burcu Özberk

BURCU ÖZBERK HAKKINDA

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, konservatuvar yıllarında televizyondan ve setlerden uzak duran bir öğrenci olmayı seçti. Ama okulu biter bitmez fenomen dizi "Muhteşem Yüzyıl" ile televizyon dünyasına ilk adımını atacak kadar şanslıydı. Hemen ardından 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları"nda oynayan Burcu Özberk, daha sonra "Afili Aşk" ve "Şahane Damat" gibi sevilen romantik komedilerde başrol oynadı. Geçtiğimiz sezon "Çocukluk" dizisi ile hayli farklı bir tarzla ekrana dönse de, dizi erkenden final yaptı. Bir süre dinlenen Burcu Özberk, izleyicinin onu görmeye alıştığı bir romantik komedi dizisiyle döndü. Başrol oynadığı "Aşk Mantık İntikam", bu yaz başlayan diğer dizilerin aksine daha ilk bölümüyle çok iyi izlenme oranları yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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