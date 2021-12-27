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Aşk Mantık İntikam oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı! İlişkileri güzel gidiyormuş

27.12.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisiyle öne çıkan Burcu Özberk'in aşk hayatı sık sık merak ediliyor. Serkay Tütüncü ile öpüştüğü iddialarıyla gündeme gelen Özberk rol arkadaşı İlhan Şen ile yemek çıkışı görüntülendi. Burcu Özberk ve İlhan Şen birlikte olduklarını saklamadı.

Aşk Mantık İntikam oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı! İlişkileri güzel gidiyormuş
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrolleri Burcu Özberk ve İlhan Şen akşam yemeği sonrası görüntülendi. Güneş'te yer alan habere göre; Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk yaşıyor.

İlhan Şen ve Burcu Özberk mekan çıkışı beraber olduklarını saklamadı. Başrol oyuncuları mutlu olduklarını ve ilişkilerinin güzel gittiğini de söyledi.

Ekran Alıntısı

Burcu Özberk ağustos ayında verdiği bir söyleşide "Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım" demişti.

Ekran Alıntısı

SERKAY TÜTÜNCÜ İLE ÖPÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

“Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü'nün geçtiğimiz günlerde birlikte partide görüntülendiği ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İkilinin partide öpüştüleri de konuşuluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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