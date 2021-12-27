Aşk Mantık İntikam oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı! İlişkileri güzel gidiyormuş

İlhan Şen ve Burcu Özberk mekan çıkışı beraber olduklarını saklamadı. Başrol oyuncuları mutlu olduklarını ve ilişkilerinin güzel gittiğini de söyledi.
Burcu Özberk ağustos ayında verdiği bir söyleşide "Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım" demişti.
“Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü'nün geçtiğimiz günlerde birlikte partide görüntülendiği ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İkilinin partide öpüştüleri de konuşuluyordu.
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