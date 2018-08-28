Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

ATV ekranlarında 3. sezonuyla seyircisiyle buluşacak olan Aşk ve Mavi dizisinin yeni sezon ilk fragmanı büyük ilgi gördü. Eylül ayı sonunda yeni sezonuyla ekrana gelecek olan Aşk ve Mavi'de, Ali ameliyat masasında olan Ali'nin yanına gelmeye çalışan Mavi kaza geçirmişti. Yeni sezon ilk bölüme de ikilinin ölüm kalım savaşı damga vuracak.

Yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayan Aşk ve Mavi dizisi 3. sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Aşk ve Mavi’nin sezon finalinde kimin öldüğü sosyal medyada en çok araştırılan konular arasına girmişti. Hasibe Cemal’i vurmuştu. Mavi ise ameliyat masasında yatan Ali’nin yanına giderken kaza geçirmişti. Yeni sezonun başlaması ile Aşk ve Mavi hayranları sorularının cevabını bulacak.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, başrollerini Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy, gibi isimlerin paylaştığı, Ali ve Mavi’nin dillere destan aşk hikayesini konu alan Aşk ve Mavi, yeni bölümleriyle atv ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.