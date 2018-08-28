Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

ATV ekranlarında 3. sezonuyla seyircisiyle buluşacak olan Aşk ve Mavi dizisinin yeni sezon ilk fragmanı büyük ilgi gördü. Eylül ayı sonunda yeni sezonuyla ekrana gelecek olan Aşk ve Mavi'de, Ali ameliyat masasında olan Ali'nin yanına gelmeye çalışan Mavi kaza geçirmişti. Yeni sezon ilk bölüme de ikilinin ölüm kalım savaşı damga vuracak.
Yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayan Aşk ve Mavi dizisi 3. sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Aşk ve Mavi’nin sezon finalinde kimin öldüğü sosyal medyada en çok araştırılan konular arasına girmişti. Hasibe Cemal’i vurmuştu. Mavi ise ameliyat masasında yatan Ali’nin yanına giderken kaza geçirmişti. Yeni sezonun başlaması ile Aşk ve Mavi hayranları sorularının cevabını bulacak.
Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, başrollerini Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy, gibi isimlerin paylaştığı, Ali ve Mavi’nin dillere destan aşk hikayesini konu alan Aşk ve Mavi, yeni bölümleriyle atv ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.
AŞK VE MAVİ GENEL KONUSU NEDİR?
Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.
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