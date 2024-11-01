MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Yeniden dizisinin Selim bebeği son haliyle gündem oldu! İkiziyle kocaman oldu, görenler tanıyamadı...

Aşk Yeniden dizisinin Selim bebeği son haliyle gündem oldu! İkiziyle kocaman oldu, görenler tanıyamadı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı Aşk Yeniden dizisinde Selim bebeğin son hali gündem oldu. İkiziyle birlikte dönüşümlü olarak dizide oynayan ikizler kocaman oldu, görenler ise tanıyamadı.

Aşk Yeniden dizisinin Selim bebeği son haliyle gündem oldu! İkiziyle kocaman oldu, görenler tanıyamadı...

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı 2015 ve 2016 yıllarında yayınlanan ve dönemine damga vuran yapımlardan biri olan romantik komedi Aşk Yeniden, finalin üzerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi zaman zaman gündem olmayı başarıyor.

aşk-yeniden

Fatih ve Zeynep'in hikayesi çok sevilmişti. Bu iki karakterin de Selim isminde tatlılığıyla o dönem herkesin gözdesi olan bebekleri vardı. Dizide Selim karakterini aslında 2014 doğumlu olan Yağız ve Yiğit isimli tek yumurta ikizleri dönüşümlü olarak canlandırmıştı.

ask-yeniden-dizisi-nerede-cekild

KOCAMAN OLDULAR!

Dizinin final yapmasının ardından ortalıkta pek fazla görünmeyen ikizler ise yıllar sonra son halleriyle gündem oldu. Selim bebeğin şimdiki halini görenler 'Yaşlanmışız' yorumunu yaptı.

5-l5mu

Yıllar geçse de unutulmayan Selim bebek ve ikizi şimdilerde 10 yaşında...

s-60106e39984d8ac0535aaf2f040d68

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci
En Çok Okunan Haberler
'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Pidede kıyma yerine bakın ne koymuşlar

Pidede kıyma yerine bakın ne koymuşlar

Galatasaray'ın yıldızı yönetim ile görüştü! 'Ayrılmak istiyorum'

Galatasaray'ın yıldızı yönetim ile görüştü! 'Ayrılmak istiyorum'

Fenerbahçe'de tarihi hamle!

Fenerbahçe'de tarihi hamle!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.