Aşk Yeniden dizisinin Selim bebeği son haliyle gündem oldu! İkiziyle kocaman oldu, görenler tanıyamadı...

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı 2015 ve 2016 yıllarında yayınlanan ve dönemine damga vuran yapımlardan biri olan romantik komedi Aşk Yeniden, finalin üzerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi zaman zaman gündem olmayı başarıyor.

Fatih ve Zeynep'in hikayesi çok sevilmişti. Bu iki karakterin de Selim isminde tatlılığıyla o dönem herkesin gözdesi olan bebekleri vardı. Dizide Selim karakterini aslında 2014 doğumlu olan Yağız ve Yiğit isimli tek yumurta ikizleri dönüşümlü olarak canlandırmıştı.

KOCAMAN OLDULAR!

Dizinin final yapmasının ardından ortalıkta pek fazla görünmeyen ikizler ise yıllar sonra son halleriyle gündem oldu. Selim bebeğin şimdiki halini görenler 'Yaşlanmışız' yorumunu yaptı.

Yıllar geçse de unutulmayan Selim bebek ve ikizi şimdilerde 10 yaşında...