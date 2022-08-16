Asker eğlencesinde "silah sıkılmasın" diye köpük sıktırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde asker eğlencesinde silah sıkılmasının önüne geçmek için köpük sıkıldı.

Askere gidecek oto tamircisi Halit Akbulut için Zırlankaya Mahallesi meydanında düzenlenen eğlencede, havaya ateş edilmesinin önüne geçmek için köpük partisi düzenlendi.

Eğlenceye gelen konuklar sıcak havada ferah bir ortamda doyasıya eğlenme imkanı buldular.

Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ilginç fikri babası ve ağabeyi ile birlikte bulduğunu belirterek "Asker eğlencelerinde genelde hep silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu ve eğlenemiyordu. Biz de silah sıkılmasın diye köpük partisi düzenledik. Çok güzel eğlendik ve güzel bir gece geçirdik." dedi.

Vatani görevi için 18 Ağustos'ta Sivas’a gideceğini ifade eden Akbulut, askere gidebilmek için 110'dan 92 kiloya düştüğünü sözlerine ekledi.

