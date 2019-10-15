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Asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne Belçika Futbol Federasyonu soruşturma başlattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:23 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika’daki Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne, Belçika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

Asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne Belçika Futbol Federasyonu soruşturma başlattı

Belçika Futbol Federasyonu'nun bir kolu olan Voetbal Vlaanderen, resmi amatör (provinciaal) liginde mücadele veren Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübünün bazı fotoğrafları ve videoları hakkında soruşturma başlattı. Belçika'da ilk kurulan Türk kulüpleri arasında yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Beringen kentinde bulunan Beringen Türkgücü hakkında soruşturma açılması Türkler arasında şaşkınlığa neden oldu.

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Belçika Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika’daki Beringen Türkgücü hakkında soruşturma kararı aldı.

Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda ise genç futbolcuların yer aldığı ve paylaşıma, “U10'umuzun 5-3'üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu düşüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Beringen Türkgücü Belçika Futbol Federasyonu

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