Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi’nde sergilenecek

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem projelerinden olup yapımı devam eden Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde, tarihe tanıklık eden askeri malzemeler özel alanlarda sergilenecek.

Yeşilyurt’un kültürel değerlerini geleceğe taşımak adına farklı temalı müzelerin sayısını artıran Yeşilyurt Belediyesi, Beylerderesi’deki 10 dönümlük alan üzerine kurduğu Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesiyle bölgenin sosyal ve kültürel kimliğine farklı bir değer katmaya hazırlanıyor.

Top, tüfek, ok, yay ve mancınık, müzedeki yerini alacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla kurulan müzede vatan topraklarının korunması ve müdafaa edilmesi sırasında önemli görevlerde değerlendirilen bir adet savaş uçağı ve tank yerini alırken, top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletleri de kısa sürede müzedeki yerini alacak.

Rölyef çalışmaları, şehitlik ve sergi alanları kurulacak

İç ve dış tasarımı, çevre düzenlemesi, yeşil alanları, sosyal donatıları ve aydınlatmalarıyla bölgenin sosyal yaşantısına da ayrı bir canlılık kazandıracak olan müze içerisinde ayrıca kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde yaşanan savaşları anlatan rölyef uygulamaları, sergi alanları, Malatyalı şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu sembolik şehitlik alanı, kafeterya, kıl çadırı, mescit ve tuvaletin yanı sıra Beylerderesi ve etrafının dürbünle izlenmesini sağlayacak üç katlı bir kule inşa edilecek.