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ASKİ’den borcu olanlara yapılandırma imkanı

ANKARA HABERLERİ  | 17.12.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, borcu olan abonelere 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma imkanı sağlıyor.

ASKİ’den borcu olanlara yapılandırma imkanı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, borcu olan abonelere 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma imkanı sağlıyor. Aboneler, 31 Ağustos tarihinden önce ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi için ASKİ’den randevu alarak borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecek.
ASKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı Kanun kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesine ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı (KÖP), kanalizasyon ve şebeke harcamalarına katılma bedeli ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı borçlarına yapılandırma imkânı sağladı. ASKİ, 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma için başvuran abonelere peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulayacak. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise yapılandırılan tutar, 6-9-12-18 eşit taksitler halinde 2 ayda bir ödenebilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile ASKİ’ye borcu olan aboneler, borç yapılandırma fırsatından yararlanabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık tarihine kadar www.aski.gov.tr adresinden “Randevu Başvurusu” menüsünden randevu alarak işlemlerini yapabilecek. Borç yapılandırması için ayrıntılı bilgi almak isteyen aboneler, “0312 616 23 90-616 23 91 ya da 616 24 36” numaralı hattı arayabilecek.

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