ASKİ’den su sayaçları için donma uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kış mevsiminin başlaması ile birlikte 2 milyon 435 bin 792 aboneyi su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’te 2 milyon 435 bin 792 aboneyi kış aylarında su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı. Aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğini belirten Öztürk, sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanmasının önemine dikkat çekti.

“Donan sayaçlara sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin”

Abonelerin ve apartman yöneticilerinin koruyucu önlemler alarak sayaç yerlerini temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlemeleri, özellikle de sayaçların kırık camlarını yenilemeleri gerektiğini vurgulayan Öztürk, şu uyarılarda bulundu:

“Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların da donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ASKİ yetkililerine başvurulması gerekir.”

