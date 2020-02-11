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Aşkın en ‘çikolata’ hali

EDİRNE HABERLERİ  | 11.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

Edirne’de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi şekerlemeci ve çikolatacı tezgahları hareketlenmeye başladı.

Edirne’de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi şekerlemeci ve çikolatacı tezgahları hareketlenmeye başladı. Tüm sektörlerde olduğu gibi çikolata ve şeker üreticileri de hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı.
14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, tüm sektörlerde olduğu gibi çikolata ve şeker üreticileri de hazırlıklarını tamamladı. Aşkın simgesi ’kırmızı’ ve ’kalplerin’ ön plana çıktığı 14 Şubat’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan çikolatalarda vitrinlerdeki yerini aldı.
Edirne’de 14 Şubat Sevgililer Günü için özel konseptler hazırlayan Keçecizade firması, kırmızı renginin kullandığı ambalajlı kalp şeklinde özel çikolata ve dekoratif ürünler üreterek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi müşterilerinin beğenisine sundu.

“Erkekler daha çok rağbet gösteriyor”
Firma yetkilileri, 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel ürünler hazırladıklarını dile getirerek, "14 Şubat’a özel olarak hazırladığımız çikolatalarımız var. Aşkın ve sevginin simgesi kırmızı ve kalbi bizde çikolata ile buluşturduk. Özellikle bu dönemde erkek müşterilerimizin sayısı artıyor. Bizler de bütün sevgililerin ve çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü şimdiden kutluyoruz" dedi.

“Kadınlar çikolataya ‘hayır’ demez”
Eşi için 14 Şubat öncesi küçük bir sürpriz hazırlamayı düşündüğünü dile getiren müşterilerden Mutlu Sekirden de, “Biz erkekler olarak hediye seçmekte zorlanıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki kadınlar çikolataya ‘hayır’ demezler” diye konuştu.

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İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:33
İkindi
16:20
Akşam
18:47
Yatsı
20:09

Edirne Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Tekin Eczanesi
Merkez
Uzun Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Güven Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
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