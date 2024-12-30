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  4. Aşkın Kanunu şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti!

Aşkın Kanunu şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 23:59
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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran ve Aşkın Kanunu şarkısıyla hafızalara kazınan Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Aşkın Kanunu şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti!

“Aşkın Kanunu” şarkısıyla akıllara kazınan bir dönemin en ünlü assolistlerinden olan Gönül Akkor hayatını kaybetti. Ünlü isim 2002 yılında bir beyin kanaması geçirmişti ve ameliyat sonrasında hatırlama ve konuşma güçlüğü çekiyordu.

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Acı haberi şarkıcı Melike Demirağ sosyal medya hesabından "Canım Gönül Akkor göçtü bu alemden" mesajı ile duyurdu. Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçısı Gönül Akkor, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
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