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Aşkın Kanunu şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 14:52
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'Aşkın Kanunu' şarkısıyla hafızalara kazınan Türk sanat müziğinin sevilen ismi Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Akkor için Teşvikiye Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Aşkın Kanunu şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

“Aşkın Kanunu” şarkısıyla hafızalara kazınan bir dönemin en ünlü assolistlerinden olan Gönül Akkor, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akkor için bugün Teşvikiye Camii’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, Kamuran Akkor’un kızı Menekşe Uçaroğlu, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, sanatçı Selami Şahin, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

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Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Abla Kamuran Akkor, “Ne söyleyeyim çok üzgünüm. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Rahatsızlığı vardı. Allah rahmet etsin” diye konuştu.

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“ÖLÜM HABERİNİ BEKLEMİYORDUK”

Kamuran Akkor’un kızı Menekşe Uçaroğlu ise, “Çok üzgünüz teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra biraz tedavi altındaydı. Ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu” ifadelerini kullandı.

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“BÖYLE BİR SES TÜRKİYE’YE BİR DAHA GELMEZ”

Selami Şahin ise, “Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye’ye bir daha gelmez” diye konuştu.

(İHA)

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Kamuran Akkor şarkıcı berkay kimdir?
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