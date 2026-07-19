Gökçe Bahadır 3 aylık hamile! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bir süredir setlere ara veren Gökçe Bahadır, şu günlerde annelik heyecanı yaşıyor. 2022’de Alaçatı’da romantik bir düğünle yaşamını ünlü müzisyen Emir Ersoy’la birleştiren Gökçe Bahadır 3 aylık hamile… Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahadır ve Ersoy çiftinin bir kızı olacak. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy şu günlerde Bodrum’da tatil yapıyor.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Akademi İstanbul'da Radyo ve Televizyonculuk eğitimi alan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi gören Bahadır, geniş kitlelerce "Hayat Bilgisi" dizisindeki Törpü karakteri ile tanınmıştır.

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan oyuncunun öne çıkan yapımları arasında Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp ve Ömer yer almaktadır.