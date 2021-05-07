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Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün dikkat çeken menemen sahnesi! "Menemen nasıl yenir öğrendik mi gençler?"

07.05.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin yayınlanan ilk fragmanına, menemen sahnesi damga vurdu. Dizide Fransız mutfağı ile kebap konusunda uzman olan bir şefi canlandıran Kadir Doğulu ise sosyal medya hesabından "Menemen nasıl yenir öğrendik mi gençler?" paylaşımıyla dikkat çekti.

Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün dikkat çeken menemen sahnesi! "Menemen nasıl yenir öğrendik mi gençler?"

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin fragmandaki menemen sahnesi olay oldu.

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Kanal D'de yayınlanacak olan dizide, Fransız mutfağı ile kebap konusunda uzman olan şef Fırat (Kadir Doğulu) ile çalıştığı restoranın sahibi Naz Soyluer arasında aşk yaşanıyor.

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Fragmanda ise şef Fırat'ın menemen yemeği öğrettiği Naz Soyluer (Serra Arıtürk) arasındaki sahne dikkatleri çekti.

Dizide başrol oynayan Kadir Doğulu ise sosyal medya hesabından yaptığı "Menemen nasıl yenir öğrendik mi gençler?" paylaşımıyla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu
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