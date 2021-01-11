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ASKİ’nin çalışmaları yeni yılda da hızla sürüyor

11.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Altyapı çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.Aydın’ın altyapısını yenileyerek kentin uzun ömürlü altyapı hizmetleriyle donatılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Altyapı çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın’ın altyapısını yenileyerek kentin uzun ömürlü altyapı hizmetleriyle donatılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri Efeler, Köşk, Söke, Nazilli, Koçarlı, İncirliova, Bozdoğan, Kuşadası ve Didim’de eşzamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı çözümler üreten ASKİ ekipleri, Köşk’ün Kıran Mahallesi’nde, Koçarlı Kızılkaya Mahallesi’nde, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde, Nazilli’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde, Nazilli’nin Dallıca ve Ketenova mahalleleri ile Kuşadası’nın Barlar Sokağı’nda içme suyu şebeke hattı yapımı gerçekleştiriyor. ASKİ ekipleri yağmur suyu iletim hatlarını da modern hale getiriyor. Bu kapsamda Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde bin mm çaplı yağmur suyu hattı yapılırken, İncirliova’nın Hacıaliobası Mahallesi’nde ve Didim’in Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde de yağmur suyu hat yapımı gerçekleştiriliyor. İçme suyu ve yağmur suyu ile birlikte kanalizasyon hat yapım çalışmaları da farklı ilçelerde sürüyor. ASKİ ekipleri, Bozdoğan merkezde, Kuşadası Davutlar-Güzelçamlı Mahallesi’nde, Didim’in Akbük ve Altınkum mahallelerinde ve Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı ve etkin hizmetleri için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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