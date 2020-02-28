YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Koşulsuz, şartsız askerimizin yanındayız"

ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Koşulsuz, şartsız askerimizin yanındayız"

RİZE HABERLERİ  | 28.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, "İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin ve askerimizin koşulsuz, şartsız yanında olduğumuzu belirtir, şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabırlar dileriz” dedi.ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, İdlib’deki menfur saldırıya ilişkin iş dünyasına adına değerlendirmede bulundu.

ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Koşulsuz, şartsız askerimizin yanındayız"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, "İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin ve askerimizin koşulsuz, şartsız yanında olduğumuzu belirtir, şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabırlar dileriz” dedi.
ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, İdlib’deki menfur saldırıya ilişkin iş dünyasına adına değerlendirmede bulundu. Aydın, "Türkiye, günümüzün en büyük dramlarından sivil göçleri durdurmak, sivillerin hayatını güvence altında tutmak ve sınır güvenliğini korumak kapsamında Soçi mutabakatına uygun bir şekilde konuşlandığı İdlib’de rejim unsurlarınca direkt hedef alınmıştır. Suriye’de sivil insanların güvenliği ve muhtemel büyük göç dalgası sadece Türkiye’nin sorunu olmamaktadır. Bu insanlık trajedisi başta BM olmak üzere, diğer ulusların da sorunu olmalıdır. Öteden beri sivilleri korumak için çabalayan ülkemiz uluslararası mecrada yalnız bırakılmıştır. Türkiye’nin bu yükü tek başına taşıması büyük haksızlıktır. Bu bağlamda BM, NATO, AB ve diğer mekanizmalar inisiyatif almalı, politik desteklerin haricinde sahada da bu mücadeleye ortak olmalıdır. Aksi takdirde bu büyük göç dalgasının ve insanlık dramının yükünü tüm kesimler yüklenmelidir. Ülkemizin sivil göçlere yönelik almış olduğu son karar meselenin anlatılabilmesi için yerinde bir karar olmuştur” dedi.
Karakoyun, “Güvenlik unsurlarımız sahada iken, siyasi hesaplar uğruna ülke bütünlüğünü zarara sokacak, insanlarımızı kutuplaştıracak, Mehmetçiğimizin arazideki mücadelesini sekteye uğratacak her türlü söylem ve fiiliyattan tüm kesimlerin kaçınması gerekmektedir. Bu tarz söylemler düşmanın kurşunundan daha da çok tesir bırakmaktadır. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini itidalli, milli birlik ruhuna uyumlu, kutuplaştırmaktan ziyade kucaklayıcı bir dile davet etmekteyiz. Gün milletçe metin olma günüdür. Haklı olduğumuz davada birlik ve bütünlük içinde hareket edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin ve askerimizin koşulsuz, şartsız yanında olduğumuzu belirtir, şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabırlar dileriz. Milletçe başımız sağ olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

Adana’da 738 polisle uygulama

Adana’da 738 polisle uygulama

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Rize Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:36
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Rize Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Haşimoğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Ardesen
Nur Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Derman Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Yolcu Otobüsü Ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2’Si Ağır 29 Yaralı

Yolcu Otobüsü Ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2’Si Ağır 29 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.