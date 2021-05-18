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Asla banyo ve tuvalette saklamamanız gereken 9 eşya! Burada bakteri yuvasına dönüşüyor

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel bir algı olarak banyo ve tuvaletler evin en pis köşesi olarak kabul edilir. Bu bölge aslında algısının aksine temizlenmek ve arınmak için kullanılan bir yerdir. Peki banyodaki eşyalarınıza hiç dikkat ettiniz mi?

Asla banyo ve tuvalette saklamamanız gereken 9 eşya! Burada bakteri yuvasına dönüşüyor

Banyo ve tuvalet ev sahiplerinin özel alanlarından biridir. Ancak bu durum her istediğiniz eşyanın banyoda durabileceği anlamına gelmiyor. Üstelik banyo eşyası olarak kabul edilen çoğu ürünün aslında burada saklanmaması gerekiyor. İşte banyo ve tuvalette muhafaza etmekten kaçınmanız gereken eşyalar…

KALIP SABUN

Kalıp halinde sabunların kesinlikle duşakabinin ve küvetin içerisinde muhafaz edilmemesi gerekiyor. Sürekli suya maruz kalan sabunların ömrü kısalıyor ve bakteri üretiyor. Kalıp sabunların altı delikli bir kapta saklanması hijyen açısından büyük önem taşıyor.

MAKYAJ FIRÇASI

Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek, bakterilerinin ürememesi için büyük önem taşıyor. Makyaj fırçalarınızı temizledikten sonra ise onları kuru bir yerde saklamanız gerekiyor. Banyo ve tuvaletlerdeki nemli ortam, bakterilerin üremesini hızlandıracağı için makyaj fırçalarınızı banyo ve tuvaletlerde saklamaktan kaçınmalısınız. Benzer bir durum diş fırçalarınız için de geçerli.

PARFÜM

Parfümlerin nemli ortamlarda saklanması kokularının bozulmasına neden olabilir. Kullanım ömrünü uzaltmak ve kokularının ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız parfümleri direkt olarak güneş almayan kuru bir yerde saklayabilirsiniz.

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HAVLU

Hemen hemen her banyo ve tuvalette mutlaka bir tane de olsa havlu görürsünüz. Akne ve sivilce gibi çeşitli cilt problemleriyle boğuşmak istemiyorsanız havlunuzu üç kullanımda bir değiştirmeli, tamamen kurumadan kullanmaktan kaçınmalısınız.

TIRAŞ BIÇAĞI

Nemli ortamlarda saklandığında bakteri üreten bir diğer eşya da tıraş bıçağı. Hatta bakteri üretmekle kalmıyor, bir de paslanıyorlar! Tabii bu durum sağlığınız için oldukça zararlı. Eğer tıraş bıçaklarınızın daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız onları kuru bir yerde saklamanız şart.

YÜZ KREMLERİ

Yüz kremleri, asla banyonuzda saklamamanız gereken eşyalar arasında. Kremlerin kapağını sıkı bir şekilde kapatmadığınız takdirde bu durum, akneye yol açan bakterilerin üremesine neden oluyor. Ek olarak her duş aldığınızda artan ortam sıcaklığı, kremlerin içeriğini de bozuyor. Bu nedenle kremlerinizi kuru ve serin bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor.

TAKI

Eğer saf altın ya da gümüş kullanmıyorsanız takılarınızı banyoda saklamamanız gerekir. Banyodaki nem oranı, saf altın hariç takıların hızlı bir şekilde oksitlenmesine neden olur. Bu durumda parlaklığın kaybedilmesine yol açar.

TELEFON

Benzer bir oksitlenme durumu cep telefonları için de geçerli. Sebebiniz ne olursa olsun telefonlarınızı nemli ortamlara sokmamanız gerekiyor.

BORNOZ

Hemen hemen havluyla aynı kumaşa ve dokuya sahip olan bornozlarda iyi bakılmaması durumunda tamamen bir bakteri yuvasını anımsatıyor. Bu durum da kötü kokmalarına neden oluyor. Bornozunuzu bakterilerden arındırmak istiyorsanız her kullanımdan sonra güzelce kuruyabileceği bir alana asmalısınız.

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