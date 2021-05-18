Asla banyo ve tuvalette saklamamanız gereken 9 eşya! Burada bakteri yuvasına dönüşüyor

Banyo ve tuvalet ev sahiplerinin özel alanlarından biridir. Ancak bu durum her istediğiniz eşyanın banyoda durabileceği anlamına gelmiyor. Üstelik banyo eşyası olarak kabul edilen çoğu ürünün aslında burada saklanmaması gerekiyor. İşte banyo ve tuvalette muhafaza etmekten kaçınmanız gereken eşyalar…

KALIP SABUN

Kalıp halinde sabunların kesinlikle duşakabinin ve küvetin içerisinde muhafaz edilmemesi gerekiyor. Sürekli suya maruz kalan sabunların ömrü kısalıyor ve bakteri üretiyor. Kalıp sabunların altı delikli bir kapta saklanması hijyen açısından büyük önem taşıyor.

MAKYAJ FIRÇASI

Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek, bakterilerinin ürememesi için büyük önem taşıyor. Makyaj fırçalarınızı temizledikten sonra ise onları kuru bir yerde saklamanız gerekiyor. Banyo ve tuvaletlerdeki nemli ortam, bakterilerin üremesini hızlandıracağı için makyaj fırçalarınızı banyo ve tuvaletlerde saklamaktan kaçınmalısınız. Benzer bir durum diş fırçalarınız için de geçerli.

PARFÜM

Parfümlerin nemli ortamlarda saklanması kokularının bozulmasına neden olabilir. Kullanım ömrünü uzaltmak ve kokularının ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız parfümleri direkt olarak güneş almayan kuru bir yerde saklayabilirsiniz.