Diş macununu sıkma şekliniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor! Diş macununu nasıl sıkarsınız?

İlkokul çağlarından itibaren yemeklerden hemen sonra ve gece yatmadan önce diş fırçalamanın önemli olduğunun altı çizilir. Ağız sağlığının mihenk taşlarından birini oluşturan diş fırçalama rutini bazen çiftler arasında problemlere neden olabilir. Çünkü diş macununu tam ortasından sıkan partner anında eşinin hedefi haline gelir. Bazen ise iki tarafta gelişi güzel bir şekilde diş macununu sıkar. Daha önce düşünmeseniz dahi diş macununu sıkma şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini söylersek eminiz ki şaşırsınız. UÇTAN YUVARLAYARAK SIKMA Çok tutumlu ve düzenli bir insansınız ve mal varlığınızla ilgilenirken, çevrenizdeki insanları da önemsiyorsunuz. Mükemmeliyetçisiniz ve hiçbir şeyi boşa harcamaktan hoşlanmıyorsunuz. Bu yüzden sahip olduğunuz tüm kaynakları sonuna kadar kullanıyorsunuz. Çok çalışmaya alışkınsınız ve işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Bu da diğer insanların size güvenebileceği anlamına geliyor. Eviniz her zaman temiz ve hayatınız çok düzenli. Düzen sizin yaşamınızın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

ORTADAN SIKMA Gerçekçi ve aktif bir insansınız ve genellikle biraz aceleniz var. Mükemmellik derecesinde titiz değilsiniz ve organizasyon yeteneğiniz diğer insanlara göre biraz daha düşük. Ancak bir sorunla karşılaştığınızda anında çözüm odaklı hareket edebiliyorsunuz. Çok sosyalsiniz, birçok arkadaşınız var ve toplum içinde olmayı seviyorsunuz. Hayatınızı nasıl dengeleyeceğinizi biliyorsunuz. Genel olarak duygularınızla hareket etseniz dahi hayatınızı dengelemeyi başarıyorsunuz. YUKARIDAN SIKMA Çok inatçısınız ve istediğinizi elde etmek ve hedeflerinize ulaşmak için çok şey yapabilirsiniz. Karamsarlığa yatkınsınız ve insanlara pek güvenmiyorsunuz, sadece kendinize güvenmeye alışkınsınız. Yeterince ben merkezlisiniz ve kendinizi seversiniz. Bu durumu bencillikle karıştırmamanızı tavsiye ederiz. MACUNU DÜZELTME Diş macununu kullandıktan sonra eski formuna geri getirme aslında bir düzen işaretidir. Yalnız kalmaktan zevk alıyorsunuz, hayalperestsiniz ve sanata yatkın bir insansınız. Bazen kafanızın içinde kendi dünyanızda yaşıyormuşsunuz gibi görünebiliyorsunuz. Hassas, nazik, uyumlu, düşünceli ve hoşgörülüsünüz. Aynı zamanda çok açık sözlü ve cömert olabilirsiniz. Her zaman birçok düşünceniz ve fikriniz vardır ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda isteklisiniz.