Kimi besinlerin kabukları, sapları kendilerinden ya da başka sebzelerden çok daha besleyici olabiliyor. Sizlere bahsedeceğimiz bu 5 besinin artıklarını ciddi anlamda değerlendirmenizi öneriyoruz. Böylelikle hem vücudunuz faydalanacak hem de ekonominize katkıda bulunmuş olacaksınız...

Asla çöpe atmamanız gereken 5 yiyecek parçası

Turunçgil kabuğu İki çorba kaşığı limon kabuğunda 3 gram lif bulunur. Kırmızı ete göre 5 kat daha fazla C vitamini içermektedir. Limon kabuğunu çöpe atmak yerine yemeklerinizin içine rendeleyip güzel bir aroma katabilirsiniz. Yemeklerin yanı sıra çaya da ilave ederek çok daha kolay içimli bir çay yapabilirsiniz. Son olarak turunçgil kabuklarını bulaşık makinesinin içine yerleştirin. Makine kokusundan eser kalmayacaktır.

Muz kabukları Muz kabuğunda bulunan sitrik asit sayesinde dişte bulunan sarı lekelerden kurtulabilirsiniz. Diş beyazlatmak için son derece ekonomik ve etkili bir yöntemdir. Bunun için muz kabuğunun iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürmeniz yeterli olacaktır. İkinci bir etkisi de derileri parlatmasıdır. İçinde bulunan potasyum deriyi parlatmaya yarar.

Brokoli sapları Brokolinin kafalarını yemeye alışkınız ancak saplarını genelde çöpe atarız. Aslında brokolinin sap kısımlar, anti-enflamatuar özelliklere sahip fitokimyasal bir antioksidan olan sülforaphane içerir. Bu sayede hücreleri DNA hasarından korur, kanserojenleri etkisiz hale getirir ve tümör kan damarı oluşumunu engeller. Salatalara veya soslara çiğ olarak ekleyebilirsiniz.

Soğan kabukları Soğan kabukları; iltihapla savaşan, tansiyonu düşüren, arteriyel plağı önleyen ve kalbi sağlıklı tutan quercetin içerir. O yüzden soğan kabuklarını çöpe atarak büyük hata etmiş oluruz. Bundan sonra soğan kabuklarını kurutup baharat olarak değerlendirebilir ya da çorbalara tat vermesi için bütün bir şekilde ekleyip, çorba piştikten sonra içinden geri alabilirsiniz.