Aslan'da Barış Alper küllerinden doğdu! Değerini katladı

Sezon başı Arabistan'a transferi iptal olunca düşüşe geçen Barış Alper Yılmaz küllerinden doğdu. Galatasaray'ın yeni kaptanının transfer değeri katlandı.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'deki kritik erteleme maçında Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı daha kayıpsız dönen Galatasaray'da, yüzleri en çok güldüren isim Barış Alper Yılmaz oldu.

Sezon başında Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik tekliflerin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine moral bozukluğu yaşayan ve performansında ciddi bir düşüş gözlemlenen milli yıldız, o buhranlı dönemi tamamen geride bıraktı. Kendi deyimiyle "bembeyaz bir sayfa açan" yetenekli oyuncu, idmanlarda herkesten daha fazla çalışarak adeta küllerinden yeniden doğdu.

YENİ KAPTAN FORVET KRİZİNİ ÇÖZDÜ

Çalışkanlığı ve azmiyle kısa sürede eski formuna kavuşmakla kalmayan Barış Alper, takımın saha içi liderlerinden biri haline gelerek Galatasaray'ın yeni kaptanlık pazubendini de koluna taktı.

Özellikle Victor Osimhen'in eksikliğinde ve Mauro Icardi'nin yerine forvet hattında tercih edildiği Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği unutulmaz performans, Sarı-Kırmızılı taraftarları mest etti. Barış'ın bu çok yönlü oyunu ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, sadece Florya'da değil, milli takım cephesinde de büyük yankı uyandırdı.

MONTELLA'NIN YENİ GOL SİLAHI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kadrodaki forvet rotasyonu sıkıntısına çözüm olarak artık Barış Alper Yılmaz'ı "ciddi bir alternatif" olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yönetim ise kaptanlığa kadar yükselen 24 yaşındaki yıldızının bu yükselen form grafiğini büyük bir memnuniyetle izliyor. Yönetim cephesinde, Barış Alper'in bu oyununu sürdürmesi halinde geçtiğimiz yaz konuşulan o astronomik rakamların önümüzdeki transfer döneminde çok daha yukarılara çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Icardi'ye bir darbe de kardeşinden! Anlattıklarına kimse inanamadıIcardi'ye bir darbe de kardeşinden! Anlattıklarına kimse inanamadı
F.Bahçe derbisi deniyordu ama... Osimhen'in dönüş maçı kesinleşti! F.Bahçe derbisi deniyordu ama... Osimhen'in dönüş maçı kesinleşti!

En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

