Aslan'da Barış Alper küllerinden doğdu! Değerini katladı

Trendyol Süper Lig'deki kritik erteleme maçında Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı daha kayıpsız dönen Galatasaray'da, yüzleri en çok güldüren isim Barış Alper Yılmaz oldu.

Sezon başında Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik tekliflerin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine moral bozukluğu yaşayan ve performansında ciddi bir düşüş gözlemlenen milli yıldız, o buhranlı dönemi tamamen geride bıraktı. Kendi deyimiyle "bembeyaz bir sayfa açan" yetenekli oyuncu, idmanlarda herkesten daha fazla çalışarak adeta küllerinden yeniden doğdu.

YENİ KAPTAN FORVET KRİZİNİ ÇÖZDÜ

Çalışkanlığı ve azmiyle kısa sürede eski formuna kavuşmakla kalmayan Barış Alper, takımın saha içi liderlerinden biri haline gelerek Galatasaray'ın yeni kaptanlık pazubendini de koluna taktı.

Özellikle Victor Osimhen'in eksikliğinde ve Mauro Icardi'nin yerine forvet hattında tercih edildiği Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği unutulmaz performans, Sarı-Kırmızılı taraftarları mest etti. Barış'ın bu çok yönlü oyunu ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, sadece Florya'da değil, milli takım cephesinde de büyük yankı uyandırdı.

MONTELLA'NIN YENİ GOL SİLAHI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kadrodaki forvet rotasyonu sıkıntısına çözüm olarak artık Barış Alper Yılmaz'ı "ciddi bir alternatif" olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yönetim ise kaptanlığa kadar yükselen 24 yaşındaki yıldızının bu yükselen form grafiğini büyük bir memnuniyetle izliyor. Yönetim cephesinde, Barış Alper'in bu oyununu sürdürmesi halinde geçtiğimiz yaz konuşulan o astronomik rakamların önümüzdeki transfer döneminde çok daha yukarılara çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.