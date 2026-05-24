Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu bombası! Büyük fedakarlık...

Süper Lig'de üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da, taraftarın yıllardır yolunu gözlediği büyük rüya gerçeğe dönüşmek üzere. Çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayan 32 yaşındaki dünya yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun, bu transferin gerçekleşmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu ortaya çıktı.

6.5 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇİYOR

Daha önce iki kez Galatasaray'ın kapısından dönen ancak kalbi her zaman sarı-kırmızılı renkler için atan tecrübeli orta saha, transferde kilit bir adım attı. Kariyerinin zirvesini yaşadığı Inter'de yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun, Cimbom'a imza atmak için bu rakamdan vazgeçtiği ve 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN YEŞİL IŞIK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 10+4 yabancı kuralının ardından yerli oyuncu kalitesini ve rotasyonunu artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da bu dev transfere onay verdi. Başarılı çalıştırıcının, orta sahaya liderlik edecek ve oyun aklını yükseltecek dünya klasındaki bir yıldıza son derece sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI ÇETİN GEÇECEK

Transferin oyuncu cephesinde olumlu rüzgarlar esse de kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının çetin geçmesi bekleniyor. Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray yönetiminin ayırdığı bonservis bütçesi 10-12 milyon Euro seviyesinde. İtalyan devinin beklentisi ise 25 milyon Euro civarında bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüne yapacağı baskı ve çabayla birlikte bu rakamın erişilebilir seviyelere inmesine kesin gözüyle bakılıyor.