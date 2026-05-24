Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu bombası! Büyük fedakarlık...

Galatasaray taraftarının yıllardır beklediği Hakan Çalhanoğlu transferi için geri sayım başladı. Tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

Emre Şen
Süper Lig'de üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da, taraftarın yıllardır yolunu gözlediği büyük rüya gerçeğe dönüşmek üzere. Çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayan 32 yaşındaki dünya yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun, bu transferin gerçekleşmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu ortaya çıktı.

6.5 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇİYOR

Daha önce iki kez Galatasaray'ın kapısından dönen ancak kalbi her zaman sarı-kırmızılı renkler için atan tecrübeli orta saha, transferde kilit bir adım attı. Kariyerinin zirvesini yaşadığı Inter'de yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun, Cimbom'a imza atmak için bu rakamdan vazgeçtiği ve 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN YEŞİL IŞIK

