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Aslan İsveç'te fırsat tepti! Galatasaray son dakikada beraberliğe razı oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.12.2024 22:40
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 24. dakikasında geriye düşen sarı - kırmızılılar ortaya etkili bir oyun koyarak skoru 2-1'e getirmeyi başarsa da son dakikalarda kalesinde gördüğü gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Cimbom, bu beraberlikle birlikte puanını 12'e yükseltti ve Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Aslan İsveç'te fırsat tepti! Galatasaray son dakikada beraberliğe razı oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen sarı - kırmızılılar skoru avantajına çevirmeyi başarsa da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İsveç'in Malmö şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara beraberliği getiren golleri Elias Jelert ve Yunus Akgün kaydetti. Malmö'nün golleri ise 24. dakikada Erik Botheim ve 90. dakikada Sergio Pena'dan geldi.

ASLAN YENİLMEZLİK SERİNE İSVEÇ'TE DE 'DEVAM' DEDİ

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Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri puanını 12'ye yükseltirken, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Cimbom, bir sonraki hafta sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

JELERT'TEN BİR İLK

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Galatasaray formasıyla ilk resmi maç golünü Malmö deplasmanında atan Elias Jelert, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

ONDAN DAHA GOLCÜSÜ YOK

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Bu sezon sırasıyla PAOK, Rigas, Elfsborg, Tottenham ve Malmö ağlarını sarsan Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.

2009/10 SEZONUNDAN BERİ EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU MERTENS

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Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens (17), bu sezon turnuvada en yüksek gol pası sayısına ulaşan isim konumunda yer alıyor.

DAVINSON SANCHEZ DEVAM EDEMEDİ

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Maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, dakikalar 30'u gösterdiğinde yerini ilk golün asistini yapan Kerem Demirbay'a bıraktı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Malmö Malmö
2 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi Yunus Akgün son dakika davinson sanchez dries mertens galatasaray malmö Elias Jelert
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