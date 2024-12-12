Aslan İsveç'te fırsat tepti! Galatasaray son dakikada beraberliğe razı oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen sarı - kırmızılılar skoru avantajına çevirmeyi başarsa da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İsveç'in Malmö şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara beraberliği getiren golleri Elias Jelert ve Yunus Akgün kaydetti. Malmö'nün golleri ise 24. dakikada Erik Botheim ve 90. dakikada Sergio Pena'dan geldi.

ASLAN YENİLMEZLİK SERİNE İSVEÇ'TE DE 'DEVAM' DEDİ

Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri puanını 12'ye yükseltirken, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Cimbom, bir sonraki hafta sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

JELERT'TEN BİR İLK

Galatasaray formasıyla ilk resmi maç golünü Malmö deplasmanında atan Elias Jelert, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

ONDAN DAHA GOLCÜSÜ YOK

Bu sezon sırasıyla PAOK, Rigas, Elfsborg, Tottenham ve Malmö ağlarını sarsan Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.

2009/10 SEZONUNDAN BERİ EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU MERTENS

Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens (17), bu sezon turnuvada en yüksek gol pası sayısına ulaşan isim konumunda yer alıyor.

DAVINSON SANCHEZ DEVAM EDEMEDİ

Maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, dakikalar 30'u gösterdiğinde yerini ilk golün asistini yapan Kerem Demirbay'a bıraktı.