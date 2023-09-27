Aslanağzı nasıl yazılır? Aslanağzı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe dilinde farklı kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu birçok kelime bulunur. Birleşik türde olan bu kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Bu hataların nedeni birden fazla kelimenin yazılırken ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda tereddüde düşülmesidir. Hangi kelimenin nasıl yazılacağı Türkçe yazım kurallarında belirlenen durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Aslanağzı nasıl yazılır?

Bir çiçek ismi olan aslanağzı TDK’ye göre isim türünde iki farklı tanıma sahiptir. Bu tanımlara göre aslanağzının ilk anlamı bitki biliminde kullanılan, sıracagillerden olan, çeşitli renklerdeki, güzel görünen, kokusu olmayan çiçekleri bulunan bir bitkidir. Danaburnu aslanağzının bir diğer adı olarak da bilinir. İkinci tanımına göre aslanağzı, havuz kenarlarına yerleştirilen ve ağız kısmından su akan aslan şeklinde süs taşıdır. Bu kelimenin yazımı bitişiktir çünkü Türkçe yazım kurallarına göre bitki isimlerinin doğru yazılışı bitişik olmalıdır.

Aslanağzı ayrı mı yazılır?

Aslanağzı yazımı ayrı olmamalıdır. Türkçede birleşik türde bir kelimenin ayrı yazılması bazı durumlara bağlıdır. Bu kurallar doğrultusunda aslanağzı bir bitki ismi olduğu için bitişik yazılmalıdır. Ayrı yazım kurallarından bazıları şu şekildedir:

Etmek, eylemek, edilmek, olunmak, olmak gibi yardımcı fiiller ile oluşturulan birleşik türde fiiller eğer ilk kelimede hiçbir ses türemesine ya da düşmesine uğramadıysa

Hayvan türlerinden birinin ismi kullanıldıysa

Bitki türlerinin birinin ismi kullanıldıysa

Gök cisimleri isimleriyse

Zaman ve dönem ile ilgili ise

Aslanağzı bitişik mi yazılır?

Aslanağzı doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Çünkü birleşik bir kelime bir araya gelen kelimeler ses düşmesine uğradıysa, tek heceli olan Arapça kelimeler ile etmek, olmak yardımcı fiilleri kullanıldıysa, kelimeler anlam değişimine uğradıysa bitişik yazılmalıdır. Bu kurallar dışında hayvan isimleri, hastalık isimleri, eşya isimleri, bitki isimleri de bitişik yazılır. Aslanağzı da bir bitki türü olduğu için bitişik yazılır. Aynı zamanda bir araya gelen iki kelime de anlamını kaybetmiştir ve bir araya gelerek bir bitki türüne isim vermiştir. Bitişik yazılması bu nedenlere bağlı olarak doğru kabul edilmiştir.