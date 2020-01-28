YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Aslanapa’ya kütüphane

Aslanapa’ya kütüphane

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.01.2020 08:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından yenilenen halk kütüphanesinin 6 ay aradan sonra pazartesi ve cuma günleri saat 10:00 ile 12:00 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi.Aslanapa Belediyesi Kültür Evi’nin üst katının belediye tarafından Halk Kütüphanesi yapılmak üzere tahsis edilmesinin ardından Kaymakamlık makamı tarafından iç dekorasyonu yeniden yapılan ve kitap temin edilen kütüphane 6 aydır kapalıydı.

Aslanapa’ya kütüphane

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından yenilenen halk kütüphanesinin 6 ay aradan sonra pazartesi ve cuma günleri saat 10:00 ile 12:00 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi.
Aslanapa Belediyesi Kültür Evi’nin üst katının belediye tarafından Halk Kütüphanesi yapılmak üzere tahsis edilmesinin ardından Kaymakamlık makamı tarafından iç dekorasyonu yeniden yapılan ve kitap temin edilen kütüphane 6 aydır kapalıydı. Kaymakamlık makamı tarafından yapılan çalışmalar sonucu pazartesi ve cuma günleri saat 10:00 ile 12:00 arasında halk kütüphanesinin hizmet verdiği açıklandı.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Kütüphanemiz modern bir kütüphane olarak hizmet vermektedir. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve halkımızı okumaya, araştırmaya ve kütüphanemizde vakit geçirmeye davet ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Kanser hastalarında zerdeçal kullanımının önemi

Kanser hastalarında zerdeçal kullanımının önemi

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:18
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.