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Aslantepe'de 1.1 milyon Liralık derbi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 118 milyon TL...

Aslantepe'de 1.1 milyon Liralık derbi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Cim-Bom'un kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 93.5 milyon Euro.

Aslan bu rakamla ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda bulunan futbolcuların değeri ise 73.8 milyon Euro ve ligin en değerli üçüncü kadrosu olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 118 milyon TL.

ASLAN'DA NDIAYE, KARTAL'DA LJAJIC
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 12 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. Beşiktaş’ta ise Sırp futbolcu Adem Ljajic’in piyasa değeri ise 13 milyon Euro. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isim de 10 milyon Euro ile Domagoj Vida.

KARIUS LİGİN EN DEĞERLİ KALECİSİ
Kalecilere bakıldığı zaman ise Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın değeri 5 milyon Euro olarak gözüküyor. Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius’un değeri ise 7 milyon Euro seviyesinde. Karius ayrıca Süper Lig’de en değerli kaleci olarak yer alıyor. Galatasaray'ın golcüleri Kostas Mitroglou 10 milyon Euro, Mbaye Diagne 8 milyon Euro, Beşiktaş’ın forveti Burak Yılmaz’ın değeri ise 2 milyon Euro olarak ön plana çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş

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