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Aslı Akyavaş kimdir? Orhan Pamuk'la evlenen Aslı Akyavaş kaç yaşında, mesleği nedir?

07.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile dünyaevine giren Aslı Akyavaş kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Pamuk, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile sade bir törenle evlendi. Pamuk, ilk evliliğini yaptığı Aylin Türegün'den 2001 yılında boşanmıştı.

Aslı Akyavaş kimdir? Orhan Pamuk'la evlenen Aslı Akyavaş kaç yaşında, mesleği nedir?

Aslı Akyavaş kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile dünyaevine giren Aslı Akyavaş kim? Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan sade bir nikahla evlenen çiftin nikah töreni aile içerisinde gerçekleşti. Orhan Pamuk - Aslı Akyavaş çifti 10 yıldır birlikteydi.

İLK EŞİNDEN BİR ÇOCUĞU VAR

Yazar Orhan Pamuk (69), yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş (47) ile evlendi.

Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünyaevine girdi.

İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

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Pamuk, ilk evliliğini yaptığı Aylin Türegün'den 2001 yılında boşanmıştı. Pamuk'un bu evlilikten Rüya adında bir kızı dünyaya gelmişti.

ASLI AKYAVAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi’nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.

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Orhan Pamuk
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