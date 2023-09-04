Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile beraber olan Bekiroğlu sevgilisini paylaştı.

Sevgilisiyle bir arkadaşının düğününe katılan güzel oyuncu kırmızı iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

27 yaşındaki ünlü isim bir süredir Sinan Sicimoğlu ile birlikte. 1990 doğumlu olan Sinan Sicimoğlu televizyon kariyerine 2019 yılında başladı.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Kırmızı Oda, Aktris, Maviye Sürgün ve La Casa de Raisa Vanessa da bulunuyor.



