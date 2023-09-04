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  4. Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı

Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı

04.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jet Sosyete dizisiyle büyük çıkış yakalayan ve başarılı yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu yer aldığı projelerle ve aşk hayatıyla gündem oluyor. En son bir düğüne katılan Bekiroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez poz verdi.

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile beraber olan Bekiroğlu sevgilisini paylaştı.

aslı-bekiroğlu sevgilisiyle ilk kez poz verdi

Sevgilisiyle bir arkadaşının düğününe katılan güzel oyuncu kırmızı iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

aslı-bekiroğlu

27 yaşındaki ünlü isim bir süredir Sinan Sicimoğlu ile birlikte. 1990 doğumlu olan Sinan Sicimoğlu televizyon kariyerine 2019 yılında başladı.

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Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Kırmızı Oda, Aktris, Maviye Sürgün ve La Casa de Raisa Vanessa da bulunuyor.

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