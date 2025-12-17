MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ bombayı patlattı! Anlaşmaya vardı

Son olarak başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni proje müjdesi geldi. Tatlıtuğ 'Yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak da Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni proje müjdesi verdi.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, muhabirlerin "Sizi çok özledik" sözlerine teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, "Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim; yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce kazancıyla konuşulan ünlü ismin bir reklam anlaşmasından 44 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ
