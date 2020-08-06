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Aslı Enver’den eğlenceli tatil pozları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden sonra oyunculuğa bir süre ara veren Aslı Enver hakkında çıkan aşk haberiyle magazin gündeminde yerini aldı. Haberlere karşı sessizliğini koruyan güzel oyuncu tekne tatilinde ortaya çıktı.

Aslı Enver’den eğlenceli tatil pozları!

Murat Boz ile ayrılığı magazin gündeminde büyük sükse yaratan Aslı Enver’in adı ilişkinin sonrasında pek çok isimle anıldı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yemeğe çıkarak anlaşamadıklarına karar verdikleri konuşulan Aslı Enver’in şimdilerde ise basketbolcu Kerem Tunceli’nin yakın markajında olduğu iddia ediliyor. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; Kerem Tunçeli Aslı Enver’le yeniden görüşebilmek için ortak arkadaşlarını devreye soktu.
Aslı enver
Kerem Tunçeli’nin jestlerine henüz karşılık vermeyen Aslı Enver ailesiyle tekne turuna çıktı. Kardeşi Anıl Enver’in çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.
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Turuncu pareosu ve güneş gözlüğüyle kardeşine poz veren Aslı Enver’in doğal hali takipçilerinden tam not aldı.
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Fotoğraf seçimi konusunda kararsızlık yaşayan başarılı yıldız gönderisinin altına “Hobbit iş başında” notunu düşerek kardeşini de etiketledi.

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