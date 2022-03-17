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Aslı Enver'den Önder Öztarhan itirafı! İlk kez konuştu

17.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aslı Enver'in kısa bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Alaçatı tatilinden dönen Enver, ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Aslı Enver'den Önder Öztarhan itirafı! İlk kez konuştu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin özel gösterimi dün akşam Etiler'deki bir sinema salonunda gerçekleşti.

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Çıkışta basın mensuplarıyla bir araya gelen Enver, "Çok güzeldi, keyifliydi. Biz zaten filmi altı ay önceye yakın bitirmiştik. Yarısından çoğunu unutmuşum 'Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik değil mi?' diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride." dedi.

Yeni bir tiyatro oyununa da başlayacak olan 37 yaşındaki Enver, "Onun da prömiyerine çok az kaldı, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz yıl aralık ayında iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmış ve sevgilisiyle birlikte Alaçatı'da tatil yapmıştı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Tekrardan hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmadı. Önder Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşan Aslı Enver, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum çok teşekkür ederim, çok sağ olun." dedi.
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"ENERJİMİ TOPLADIM"

Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum." ifadelerini kullandı. Aslı Enver, gazetecilerin "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba." şeklindeki yorumuna ise gülerek "Çok teşekkür ederim." sözleriyle karşılık verdi. Enver, daha sonra otomobiline binip, evinin yolunu tuttu.


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